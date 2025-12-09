Scioperi è la settimana dell' astensione dal lavoro | le date e gli orari

Questa settimana in Italia è caratterizzata da numerose proteste e scioperi, con iniziative previste dal 9 al 12 dicembre. Tra le mobilitazioni, spicca quella indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio, che coinvolge diversi settori e mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni sociali ed economiche del paese.

Settimana di proteste e scioperi in Italia a partire da oggi, martedì 9 dicembre, fino alla mobilitazione generale di venerdì 12 indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio. Tra trasporti, servizi pubblici e astensioni dal lavoro, i cittadini dovranno fare i conti con possibili rallentamenti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Roma e Italia, settimana di scioperi: trasporti e servizi a rischio - ilmetropolitano.it/2025/12/08/rom… #ilmetropolitano Vai su X

Inizia una settimana di scioperi, il primo sarà il 10 dicembre e riguarda questi lavoratori - facebook.com Vai su Facebook

Valanga di scioperi in arrivo: tre astensioni in quattro giorni. Dai trasporti all'igiene pubblica: le date e gli orari - Il 12 dicembre la Cgil ha proclamato sciopero generale contro la legge di Bilancio ... today.it scrive