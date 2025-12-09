Scioperi dall’8 al 14 dicembre | trasporti rifiuti e servizi pubblici verso il 12 giorno dello sciopero generale

Una settimana di scioperi dal 8 al 14 dicembre 2025 interesserà trasporti, rifiuti e servizi pubblici, culminando nel grande sciopero generale del 12 dicembre. La mobilitazione coinvolge lavoratori pubblici e privati, con giorni di proteste che renderanno difficile spostarsi e accedere ai servizi essenziali. Un periodo cruciale per il settore dei servizi in vista dell’importante giornata di protesta.

Settimana caldissima per chi si sposta e per chi lavora nei servizi essenziali. Dall'8 al 14 dicembre 2025 è in programma una fitta serie di scioperi che coinvolge trasporto pubblico locale, ferrovie, igiene urbana e, soprattutto, l'intero fronte dei lavoratori pubblici e privati in vista di venerdì 12 dicembre, quando la Cgil ha proclamato lo sciopero generale.

