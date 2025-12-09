N eanche l’atmosfera festiva dell’Immacolata è riuscita a scaldare il gelo calato improvvisamente nello studio di BellaMa’. La puntata dell’8 dicembre del programma pomeridiano di Rai 2 si è trasformata nel teatro di un inatteso botta e risposta tra il padrone di casa, Pierluigi Diaco, e la “stellare” Valeria Marini. Oggetto del contendere: la chiusura improvvisa della rubrica della showgirl. Tutto è iniziato quando il conduttore ha preso la parola per un annuncio di servizio che ha avuto il sapore di un addio definitivo. Ma la reazione della soubrette non si è fatta attendere, scatenando un siparietto che ha oscillato tra l’imbarazzo e la rivendicazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Scintille in studio durante l'addio alla rubrica della showgirl: «Il contratto è scaduto»