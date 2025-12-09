Sciatori in pista nel weekend dell’Immacolata ma ora la Maielletta si ferma

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo assaggio di stagione invernale sulle piste da sci della Majella, che nel weekend dellImmacolata hanno accolto i primi appassionati della neve. Da sabato scorso, gli impianti sono tornati in funzione sia a Passolanciano che in quota sulla Maielletta, regalando una parentesi di sport e relax. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

