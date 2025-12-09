Sciatori in pista nel weekend dell’Immacolata ma ora la Maielletta si ferma
Primo assaggio di stagione invernale sulle piste da sci della Majella, che nel weekend dell’Immacolata hanno accolto i primi appassionati della neve. Da sabato scorso, gli impianti sono tornati in funzione sia a Passolanciano che in quota sulla Maielletta, regalando una parentesi di sport e relax. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Liberi Tutti Scuola di Sci e Snowboard. Alesso · I Like It. La stagione è partita e i nostri piccoli sciatori sono già in pista! Se anche tu vuoi far vivere ai tuoi bimbi l’energia e il divertimento della neve, ora è il momento giusto. Unisciti a noi per un corso c - facebook.com Vai su Facebook
Dolomiti, sciatori su pista chiusa provocano slavina sul Lusia: nessun coinvolto lavocedelnordest.eu/dolomiti-sciat… La slavina è stata probabilmente provocata da due sciatori - spiega il Soccorso alpino - che percorrevano la pista nonostante fosse ancora chi Vai su X
Sciatori in pista sui Sibillini: “Un bell’inizio di stagione” - È il commento di Francesco Cangiotti, amministratore delle società Frontignano360 e Bolognola Ski. Si legge su ilrestodelcarlino.it