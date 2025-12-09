Sciame sismico in Irpinia parla il sindaco di Montefredane

Avellinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Montefredane, in provincia di Avellino, dove alle 00:01 di oggi la terra ha tremato nuovamente. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha risvegliato di soprassalto molti cittadini, a pochi giorni dalle celebrazioni di "Fiano&Fuoco", l’iniziativa di valorizzazione dei prodotti tipici e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Terremoti, prosegue lo sciame sismico al largo del Gargano

Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: già 20 terremoti in poche ore

Terremoto in Italia, sciame sismico in corso: “Avvertite 20 scosse” 

Terremoto in Irpinia: paura ma niente danni, scuole chiuse lunedì. “Tanti hanno preferito dormire in auto” - “Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione. ilfattoquotidiano.it scrive