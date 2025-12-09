Sciame sismico in Irpinia parla il sindaco di Montefredane
Paura a Montefredane, in provincia di Avellino, dove alle 00:01 di oggi la terra ha tremato nuovamente. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha risvegliato di soprassalto molti cittadini, a pochi giorni dalle celebrazioni di "Fiano&Fuoco", l’iniziativa di valorizzazione dei prodotti tipici e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Terremoti, prosegue lo sciame sismico al largo del Gargano
Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: già 20 terremoti in poche ore
Terremoto in Italia, sciame sismico in corso: “Avvertite 20 scosse”
Terremoto sul Gargano Non si ferma lo sciame sismico al largo delle coste tra Lesina e San Nicandro ? - facebook.com Vai su Facebook
#Terremoto Nella notte sciame sismico tra Romagna e Toscana. 6 scosse, di cui la più rilevante di magnitudo 2.5, sono state registrate tra Cesena e Arezzo. Non si hanno notizie di feriti o danni Vai su X
Terremoto in Irpinia: paura ma niente danni, scuole chiuse lunedì. “Tanti hanno preferito dormire in auto” - “Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione. ilfattoquotidiano.it scrive
