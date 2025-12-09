Sciame sismico in Irpinia notte di micro-terremoti monitorata dagli esperti

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, l’Irpinia è stata teatro di una sequenza di micro-terremoti, definita sciame sismico. Anche se di lieve entità, questa serie di eventi ha attirato l’attenzione degli esperti per la loro distribuzione nel tempo e nello spazio, suscitando interesse e preoccupazione nella regione.

Nella notte tra l'8 e il 9 dicembre, l'area irpina è stata interessata da una sequenza sismica che merita attenzione non tanto per l'intensità degli eventi – perlopiù modesta – quanto per la loro distribuzione temporale e spaziale. L'evento principale, registrato dall'INGV alle 00:01:23 del 9.

