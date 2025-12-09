Scia luminosa nel cielo della Lombardia il giorno dell’Immacolata | cos’era

Il cielo della Lombardia si è illuminato con una misteriosa scia luminosa il 8 dicembre, durante la serata dell’Immacolata. Residenti e passanti hanno osservato stupefatti questa luce attraversare l’atmosfera, creando un fenomeno che ha suscitato curiosità e sorpresa tra chi si trovava sul posto in quel momento.

Alzando gli occhi al cielo, in tanti non hanno potuto ignorarla. Una scia luminosa ha attraversato il cielo sopra la Lombardia nella serata di lunedì 8 dicembre, attirando l’attenzione di residenti e passanti nel momento in cui la città si preparava a vivere la notte dell’Immacolata. Avvistamenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una luminosa scia in oro bianco e diamanti, per far sognare chi la indossa #christmas#regali#viscigioielleria#christmasiscoming? - facebook.com Vai su Facebook

Una scia verde nel cielo: il bolide dell’Immacolata avvistato in tutto il Nord Italia - Una scia luminosa verde ha tagliato il cielo della Lombardia nella serata di domenica 8 dicembre, intorno alle 21 , attirando lo sguardo di centinaia di ... Si legge su ilnotiziario.net