Scia luminosa nel cielo comasco | era un bolide la notte dell’Immacolata

Nella serata dell’8 dicembre, il cielo sopra Como è stato attraversato da una spettacolare scia luminosa, visibile a molti residenti e passanti. L’evento, avvolto da un’atmosfera di attesa per la notte dell’Immacolata, ha suscitato stupore e curiosità tra chi ha alzato gli occhi al cielo quella sera.

Alzando gli occhi al cielo, in tanti non hanno potuto ignorarla. Una scia luminosa ha attraversato il cielo sopra Como nella serata di lunedì 8 dicembre, attirando l’attenzione di residenti e passanti nel momento in cui la città si preparava a vivere la notte dell’Immacolata. Non solo sul Lario. 🔗 Leggi su Quicomo.it

