Sci di fondo Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile Brillerà anche a Davos?
Per la prima volta dalla notte dei tempi, almeno se si ragiona in termini sportivi, gli appassionati italiani di sci fondo si avvicinano a una gara femminile di Coppa del Mondo con una giustificata aspettativa. Le tenebre dell’inconsistenza stanno venendo squarciate da Maria Gismondi, reduce dal luminoso e concreto sesto posto conseguito nella 10 km a skating contro il cronometro disputatasi domenica 7 dicembre a Trondheim. Va sottolineato come quello dell’azzurra non sia stato un exploit isolato, poiché lo scorso 16 marzo, a Oslo, lei stessa si era attestata in nona piazza nel medesimo format. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sci di fondo, buon 2° posto per Maria Gismondi in Finlandia, giornata non brillante per Pellegrino e Barp
Sci di fondo, Jonna Sundling vince la 20 km mass start tl di Ruka. A punti Maria Gismondi
Sci di fondo, Maria Gismondi: “Voglio godermi questo momento, sono vicina alle più forti” - Maria Gismondi prosegue il suo notevole percorso di crescita e conquista un significativo sesto posto nella 10 km in tecnica libera con partenza a ... oasport.it scrive
