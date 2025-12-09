Sci di fondo Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile Brillerà anche a Davos?

Per la prima volta dalla notte dei tempi, almeno se si ragiona in termini sportivi, gli appassionati italiani di sci fondo si avvicinano a una gara femminile di Coppa del Mondo con una giustificata aspettativa. Le tenebre dell’inconsistenza stanno venendo squarciate da Maria Gismondi, reduce dal luminoso e concreto sesto posto conseguito nella 10 km a skating contro il cronometro disputatasi domenica 7 dicembre a Trondheim. Va sottolineato come quello dell’azzurra non sia stato un exploit isolato, poiché lo scorso 16 marzo, a Oslo, lei stessa si era attestata in nona piazza nel medesimo format. 🔗 Leggi su Oasport.it

