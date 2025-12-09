Sci alpino i convocati dell’Italia per la Val d’Isere | Vinatzer insegue nuovi ruggiti dieci azzurri per due gare

La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa in Val d’Isere (Francia) nel weekend del 13-14 dicembre, proponendo un paio di gare in specialità tecniche: si incomincerà sabato con un gigante e si proseguirà domenica con uno slalom, gli orari saranno gli stessi per entrambi gli eventi (prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 13.00). La pista transalpina ha spesso respinto gli azzurri: gli ultimi podi risalgono al 2010 tra le porte larghe (Massimiliano Blardone fu terzo) e al 2019 tra i pali stretti (Stefano Gross salì sul gradino più basso del podio), mentre per trovare le ultime vittorie bisogna risalire agli anni della Valanga Azzurra (1972 e 1974 con Piero Gross e 1969 e 1975 con Gustavo Thoeni, sempre in gigante). 🔗 Leggi su Oasport.it

