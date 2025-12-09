Sci alpinismo | due valtellinesi sul podio nella prima Sprint Race di Coppa del mondo

Due atleti valtellinesi salgono sul podio nella prima Sprint Race di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Solitude. La tappa inaugurale della ISMF World Cup Ski Mountaineering ha regalato importanti soddisfazioni allo sport italiano, evidenziando il talento e la crescita di questa disciplina nel panorama internazionale.

Ancora grandi soddisfazioni per lo scialpinismo italiano e, in particolare, valtellinese, nella tappa di Solitude che ha inaugurato la Coppa del mondo della disciplina, la Ismf world cup ski mountaineering.Doppio podioDopo il secondo posto di Michele Boscacci e Alba De Silvestro nella staffetta.

