Schianto nel tunnel della Variante c' è una vittima

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera nel tunnel della Variante Anastasia, all’interno della galleria della Reggia a Caserta. L’incidente ha causato una vittima e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e soccorrere i coinvolti.

Questa sera, verso le 21,40, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sulla Variante Anastasia, all’interno della galleria della Reggia, nel comune di Caserta, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

