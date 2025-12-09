Schianto mortale alla barriera dell' A4 a Rho perde la vita camionista di 64 anni
L'incidente questa mattina 9 dicembre all'altezza della barriera di Ghisolfa, il conducente dell'altro mezzo pesante, di 57 anni, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Schianto mortale, fuggivano all’alt dei carabinieri
Schianto mortale: il piccolo Rayan sedeva davanti, il padre guidava l’auto. Aperta inchiesta per omicidio stradale
Incidente stradale mortale, scene di disperazione sul luogo dello schianto: è stato tutto inutile
Schianto mortale attorno alle 7 a Maniago tra una corriera di linea carica di studenti e un'auto: il conducente di quest'ultima ha perso la vita. - facebook.com Vai su Facebook
Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire sullo schianto mortale avvenuto all’alba di domenica a #Milano, in viale Fulvio Testi, che ha causato la morte del 19enne Pietro Silva Orrego. Cosa sappiamo finora ? shorturl.at/8yhyj Vai su X
Lonato, schianto sulla A4: muore 58enne di Catanzaro - L'uomo, residente in Calabria, ma nel Bresciano per motivi di lavoro, avrebbe perso il controllo del furgoncino, morendo sul colpo. Scrive quibrescia.it
