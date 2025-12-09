Schianto mortale alla barriera dell' A4 a Rho perde la vita camionista di 64 anni

Ilgiorno.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente questa mattina 9 dicembre all'altezza della barriera di Ghisolfa, il conducente dell'altro mezzo pesante, di 57 anni, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

