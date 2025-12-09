Schianto all’incrocio moto finisce a terra | traffico a singhiozzo in via Turati a Terni
Incidente stradale nella mattinata di oggi, 9 dicembre, all’incrocio fra via Turati e via Prampolini a Terni. La dinamica dello schianto, che ha coinvolto un’auto e una moto, sono al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e per gestire il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
