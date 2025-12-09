Scende giù per Toledo all' OFF OFF Theatre

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, l’attore e regista Roberto Maria Azzurro porterà in scena “Scende giù per Toledo”, progetto da lui firmato e apprezzato dalla critica, tratto dal romanzo di Giuseppe Patroni Griffi.Sullo sfondo di una Napoli negli anni ’70, Rosalinda Sprint è un femminiello. 🔗 Leggi su Romatoday.it