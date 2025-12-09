Scava buche sul fondale con scooter subacqueo denunciato da polizia e guardia costiera
Un uomo è stato denunciato a Porto Cesareo dopo aver utilizzato uno scooter subacqueo in modo illecito, scavati profonde buche sul fondale marino. L’episodio ha coinvolto la polizia e la guardia costiera, che hanno rilevato l’uso improprio del mezzo, causando danni all’ambiente marino e violando le normative sulla tutela delle acque.
PORTO CESAREO - Utilizza il suo scooter subacqueo non solo come mezzo di propulsione per esplorare i fondali, ma anche in maniera impropria creando delle ampie buche, profonde anche un metro, attraverso la propulsione generata dalla potente elica del trascinatore marino.Il responsabile, un uomo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
