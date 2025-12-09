Scatole di Natale | Perché tutti abbiano un dono da scartare

Le scatole di Natale rappresentano simbolicamente il gesto di donare e condividere, portando gioia e conforto durante le festività. In un periodo spesso segnato da difficoltà e solitudine, ricevere un dono diventa un segno di vicinanza e speranza, ricordando a tutti l'importanza di donare e ricevere con il cuore.

Tutti meritano di scartare un dono sotto l’albero. A maggior ragione se si trovano in un momento di difficoltà, magari senza persone care accanto. Torna “Scatole di Natale“ per i più bisognosi, in collaborazione con varie associazioni. Perché "Natale è per tutti!", spiega Marion Pizzato (nella foto), che ha lanciato l’iniziativa nel 2020, in piena pandemia, ispirandosi alla francese “Boites de Noel“. Un successo: nelle cinque edizioni precedenti, complessivamente, sono stati raccolti e donati 140mila pacchi e il progetto si è esteso fuori Milano e poi in tutta Italia. "Ora rinnoviamo l’appello: serve l’aiuto di tanti per far felici sempre più persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Scatole di Natale“: "Perché tutti abbiano un dono da scartare"

