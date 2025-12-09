Scarsa ricezione telefonica | perché tu senti bene l’interlocutore ma lui non sente te?

Scarsa ricezione telefonica: è capitato a tutti almeno una volta. Sei in una zona con poco campo, magari in un seminterrato o in campagna, e stai parlando al telefono con qualcuno che si trova invece in una zona con ottima copertura. Succede qualcosa di strano, quasi paradossale: tu senti la sua voce in modo cristallino, forte e chiaro, senza alcuna interruzione. Lui, invece, continua a ripetere “Pronto? Non ti sento, la voce va e viene, c’è un rumore metallico”. Perché accade questo? Se la scarsa ricezione telefonica colpisce il tuo telefono, non dovrebbe degradare l’audio in entrambe le direzioni? La risposta risiede nel funzionamento fisico delle reti cellulari e in una fondamentale disparità di potenza tra il tuo piccolo smartphone e le gigantesche antenne degli operatori telefonici. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

