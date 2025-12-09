Scarpe contraffatte dietro il carico di copertura | oltre 37mila articoli sequestrati nel porto di Bari
Riportavano i loghi di alcuni noti marchi internazionali, ma in realtà si trattava di scarpe contraffatte. A scoprire e sequestrare gli articoli - oltre 37mila pezzi tra prodotti 'taroccati' e carico di copertura - sono stati nel porto di Bari i finanzieri del II Gruppo Bari, insieme ai. 🔗 Leggi su Baritoday.it
NanoTV. . Napoli e provincia, sequestri di rifiuti e scarpe contraffatte: due denunce della Polizia Metropolitana Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Operazioni della Polizia Metropolitana a Napoli: A Sant'Antimo sequestrate 380 tonnellate di rifiuti tessili A Porta Capuana bloccato un carico di scarpe contraffatte ? Due denunce, merce e rifiuti sequestrati shorturl.at/CyXkp #Polizia #TerraDeiFuoc Vai su X
San Benedetto, blitz dei vigili: gli ambulanti fuggono ma abbandonano il carico di scarpe con griffe fasulle - Il blitz dei vigili urbani di San Benedetto scatena il fuggi fuggi degli ambulanti abusivi, che però sono costretti a lasciare sul posto la merce, ossia scarpe con marche contraffatti. corriereadriatico.it scrive