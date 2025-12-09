Scarpe contraffatte dietro il carico di copertura | oltre 37mila articoli sequestrati nel porto di Bari

9 dic 2025

Riportavano i loghi di alcuni noti marchi internazionali, ma in realtà si trattava di scarpe contraffatte. A scoprire e sequestrare gli articoli - oltre 37mila pezzi tra prodotti 'taroccati' e carico di copertura - sono stati nel porto di Bari i finanzieri del II Gruppo Bari, insieme ai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

