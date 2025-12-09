Scarica subito le 22 nuove app gratuite su xbox senza game pass
Durante la stagione invernale, cresce l’interesse verso le attività di intrattenimento domestico, in particolare il mondo dei videogiochi. Per sfruttare al meglio questo periodo, molte piattaforme offrono iniziative speciali che permettono di accedere a titoli prima riservati esclusivamente agli abbonati. In questa occasione, si segnala l’arrivo di un evento promozionale di grande rilievo per gli utenti Xbox, che rappresenta un’occasione imperdibile per sperimentare nuovi giochi senza alcun costo aggiuntivo. xbox winter demo fest inizia a prendere piede. oltre 20 giochi gratuiti a disposizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
