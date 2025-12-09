Scandone Avellino rinnovata la partnership con Cosmopol
La Scandone Avellino comunica il rinnovo dell’accordo di collaborazione con Cosmopol S.p.A., che continuerà a supportare il club anche nel campionato di serie B interregionale 20252026. Attiva dal 1986 e presente su tutto il territorio nazionale, Cosmopol è un punto di riferimento nei servizi di. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cestisica Benevento-Scandone Avellino, tensione a fine gara: la nota dei sanniti #Benevento - facebook.com Vai su Facebook
HS Company conferma il supporto alla Scandone Avellino - La Scandone Avellino è lieta di annunciare il rinnovo della collaborazione con HS COMPANY, azienda che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama tecnologico italiano e che ... Segnala msn.com