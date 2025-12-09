Scandone Avellino a 25 anni dalla Serie A | le celebrazioni

Tempo di lettura: < 1 minuto La Scandone Avellino è lieta di annunciare che, in occasione della prossima gara di campionato in programma sabato 13 dicembre al PalaDelMauro alle ore 20 contro San Paolo Ostiense Basket, il club vivrà un momento di speciale rilevanza storica ed emotiva. La società biancoverde celebrerà il 25° anniversario della storica promozione in Serie A, rendendo omaggio allo staff tecnico e dirigenziale e a tutti gli atleti protagonisti di quella indimenticabile cavalcata sportiva.  Sono già passati venticinque anni da quella stagione straordinaria, entrata nella storia della pallacanestro avellinese, e culminata il 25 maggio 2000, in quel di Jesi, con il memorabile canestro da tre punti di Claudio Capone sulla sirena che sancì la promozione della Scandone nella massima serie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

