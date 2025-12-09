Scamacca e De Ketelaere fanno impazzire Bergamo! L’Atalanta batte il Chelsea di rimonta

Una notte indimenticabile a Bergamo, dove l'Atalanta ha conquistato una vittoria emozionante contro il Chelsea grazie alle prodezze di Scamacca e De Ketelaere. La rimonta dei nerazzurri ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente, regalando una serata di grande calcio e spettacolo sul rettangolo verde.

Bergamo. Una di quelle notti lì, in cui brillano le stelle più luminose. Non sullo sfondo blu del cielo, ma sul rettangolo verde del campo. Quando l’atmosfera si scalda con il calore del pubblico, i cori che uniscono uno stadio intero. Sono quei momenti in cui l’Atalanta si esalta, in cui si trova a suo agio come non mai. A prescindere da chi ci sia davanti, la Dea con il suo pubblico al fianco sa di potersela giocare con tutti. Compresi i campioni del mondo del Chelsea, che vanno in vantaggio, ma poi subiscono la veemente rimonta nerazzurra. Un 2-1 di tutto cuore, con le reti di uno straordinario Scamacca e di un De Ketelaere illuminante, assist e pure centro decisivo, lui che aveva detto di sentire la responsabilità per la squadra, di essere un leader. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

De Ketelaere non recupera: out contro il Torino. Rientra Lookman, tempi più lunghi per Scamacca

Atalanta, la sosta ti cambia volto. Da Scamacca a De Ketelaere: in 7 vicini al rientro

Juric: «Lazio con tanti infortuni? Anche l’Atalanta. Ecco come stano De Ketelaere e Scamacca»

Champions League, Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1: gol di Joao, Scamacca, De Ketelaere e Szoboszlai Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juventus- - facebook.com Vai su Facebook

#Atalanta vs. #Chelsea line-ups: Gianluca Scamacca, Ademola Lookman and Charles De Ketelaere lead the Atalanta attack against Enzo Maresca’s Chelsea, who drop both Alejandro Garnacho and Estevao. #AtalantaChelsea #ATACHE #CFC #Calcio #UCL Vai su X

Atalanta da sogno: Scamacca e De Ketelaere guidano la rimonta, Chelsea ko - La squadra di Palladino centra una vittoria importantissima e sale al terzo posto nella classifica di Champions League: Maresca cade a Bergamo ... Segnala corrieredellosport.it