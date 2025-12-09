Sbarco dell' Immacolata | 78 migranti riescono ad arrivare al porto di Lampedusa

Durante il recente sbarco dell'Immacolata, 78 migranti, tra cui due minori, sono riusciti ad approdare al porto di Lampedusa con un barcone di 14 metri. L'evento ha visto l'intervento dei carabinieri, che hanno intercettato alcuni di loro poco dopo l'arrivo. Questa situazione evidenzia le continue sfide legate all'emergenza migratoria nell'area.

Settantotto migranti, fra cui due minori, sono stati bloccati dai carabinieri dopo che sono riusciti ad arrivare, con un barcone di 14 metri, direttamente sul molo commerciale di Lampedusa. I bengalesi, egiziani, etiopi, somali e pakistani hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, in Libia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

