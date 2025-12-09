Sassuolo per Pinamonti niente di grave | col Milan sarà in campo
Come riporta 'Tuttomercatoweb' l'infortunio subito da Andrea Pinamonti contro la Fiorentina non è nulla di grave. Col Milan ci sarà, in occasione della quindicesima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pinamonti decide Verona-Sassuolo, i nerazzurri aprono la 6ª giornata con una vittoria
Verona-Sassuolo 0-1, Pinamonti regala i 3 punti alla squadra di Grosso
Un gol di Pinamonti regala il primo trionfo in trasferta al Sassuolo: il Verona non sa vincere
BREAKING – #Sassuolo, ecco l’esito dei controlli per #Pinamonti: cosa filtra sulle sue condizioni Vai su X
BREAKING - Sassuolo, ecco l'esito dei controlli per Pinamonti! Cosa filtra sulle sue condizioni ? shorturl.at/wXG1U - facebook.com Vai su Facebook
Quando torna Pinamonti? Scelta la data del rientro dall'infortunio - Andrea Pinamonti si è fatto male nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, rimediando un infortunio che ha subito allarmato i tifosi neroverdi. tag24.it scrive
Ragazza di 23 anni stuprata da tre uomini fuori dalla metro Jonio a Roma
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it