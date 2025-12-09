Sarah Toscano fa tappa a Molfetta con il suo Met Gala Tour 2026
Dopo il successo del 2025 con il tutto esaurito per la data di Roma e Milano SARAH TOSCANO è pronta a tornare sul palco nel 2026 e annuncia il Met Gala Tour 2026, in partenza da maggio 2026 e interamente prodotto da Vivo Concerti.La tournée che la vedrà nelle principali città italiane partirà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sarah Toscano: “Agli odiatori social ho detto ‘datevi una calmata’. Le critiche sul corpo toccano fragilità sconosciute”
Sarah Toscano insieme a Mida con Semplicemente, il nuovo singolo: testo e significato
“Gli insulti degli haters sul mio fisico? Protetta da fan e famiglia. Sui social ci vorrebbe più empatia. Gaza non è politica, ma diritto alla vita”: così Sarah Toscano
lei a febbraio ha partecipato a sanremo da esordiente poco conosciuta per poi uscirsene a dicembre come la ragazza che ha reso virale nel parlato italiano una parola del dialetto romagnolo, sarah toscano cos’hai fatto Vai su X
L'aria di Natale conquista la giovane artista Sarah Toscano, che ci racconta come trascorre le festività, e soprattutto cosa ama mangiare e cucinare. Sì, non è solo brava e bella, se la cava benissimo ai fornelli! #LCIDal1929 - facebook.com Vai su Facebook
Sarah Toscano lancia il nuovo album, ma la mamma lo boccia: “Non mi fa impazzire” - Vera esponente della Generazione Z, Sarah Toscano non poteva che raccontare l’entusiasmo della pubblicazione del suo primo disco che con un carosello su Instagram. Riporta dilei.it
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com