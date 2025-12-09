Sarah Toscano fa tappa a Molfetta con il suo Met Gala Tour 2026

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del 2025 con il tutto esaurito per la data di Roma e Milano SARAH TOSCANO è pronta a tornare sul palco nel 2026 e annuncia il Met Gala Tour 2026, in partenza da maggio 2026 e interamente prodotto da Vivo Concerti.La tournée che la vedrà nelle principali città italiane partirà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Sarah Toscano: “Agli odiatori social ho detto ‘datevi una calmata’. Le critiche sul corpo toccano fragilità sconosciute”

Sarah Toscano insieme a Mida con Semplicemente, il nuovo singolo: testo e significato

“Gli insulti degli haters sul mio fisico? Protetta da fan e famiglia. Sui social ci vorrebbe più empatia. Gaza non è politica, ma diritto alla vita”: così Sarah Toscano

Sarah Toscano lancia il nuovo album, ma la mamma lo boccia: “Non mi fa impazzire” - Vera esponente della Generazione Z, Sarah Toscano non poteva che raccontare l’entusiasmo della pubblicazione del suo primo disco che con un carosello su Instagram. Riporta dilei.it