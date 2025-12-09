Sara Gaudenzi manipolata dalla mamma fuori da UeD | il gesto che indigna il web

Tra i troni di Uomini e Donne che stanno dando maggiori soddisfazioni al pubblico da casa c’è, sicuramente, quello di Sara Gaudenzi. La giovane, con i suoi modi di fare schietti e irruenti, ha conquistato sin da subito il pubblico, così come in tanti si sono appassionati alle dinamiche che sta creando con i suoi corteggiatori. A far palpitare il suo cuore ci sono principalmente Jakub Bakkour e Marco Veneselli. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Sara è apparsa alquanto in difficoltà, a causa dei comportamenti dei suoi corteggiatori. Sta di fatto che la giovane ha tirato fuori un lato di sé inedito, molto più fragile e vulnerabile. 🔗 Leggi su Tutto.tv

