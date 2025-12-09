Sapelli | Meno Unione europea più Stati nazionali

L’economista interviene sul documento dell’amministrazione americana in cui si preconizza la fine del Vecchio continente: «Una comunità di Paesi non può esistere senza una Costituzione. Ha prevalso una burocrazia celeste personificata da Ursula». Professor Giulio Sapelli, non si fa che parlare del documento americano National security strategy. Che molti nostri media raccontano come un attacco frontale di Trump all’Unione europea. «Che come ho scritto in pochi hanno letto. Non si può nascondere che il trumpismo si presenti spesso come fenomeno quasi caricaturale. A partire dal presidente col cappello rosso Maga dentro lo Studio Ovale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sapelli: «Meno Unione europea, più Stati nazionali»

DOPO L’ACCORDO SUI DAZI USA/ Sapelli: l’Ue si sfalderà, è la fine dell’industria europea - L'accordo tra Usa e Ue sui dazi di domenica rischia di rappresentare la fine dell'Unione e dell'industria europea Se per Ursula von der Leyen l’accordo siglato tra Ue e Usa sui dazi aiuta a dare più ... Riporta ilsussidiario.net