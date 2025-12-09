Sant’Egidio | in Italia crescono povertà e solitudine

In Italia, povertà e solitudine sono in aumento, colpendo un crescente numero di persone. Secondo la recente guida della Comunità di Sant’Egidio, il 10% della popolazione vive in condizione di indigenza, evidenziando le sfide sociali che interessano il paese e la necessità di interventi mirati.

In Italia crescono povertà e solitudine. Il 10 per cento della popolazione è indigente. È quanto emerge dalla nuova edizione della guida della Comunità di Sant’Egidio su dove mangiare, dormire e lavarsi nella capitale. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sant’Egidio: in Italia crescono povertà e solitudine

Daniela e la Scuola di Sant’Egidio: “Insegniamo l’Italia ai migranti contro la propaganda che nega la loro umanità”

“Dream run”, torna la corsa lungo il mare per sostenere le attività di Sant’Egidio in Malawi

Steinmeier a Roma: Onu, Sant’Egidio e un invito al Papa per la Germania

Durante la conferenza della Comunità di Sant’Egidio, “Non dimentichiamo gli ultimi”, è emersa una crisi profonda che interessa quasi il 10 per cento dei cittadini. «Lamentarsi e basta però non serve», afferma il presidente Marco Impagliazzo presentando alcu - facebook.com Vai su Facebook