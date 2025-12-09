Sant’Angelo in Vado non dimentica Ceccarini
Nel 2025 si ricordano i dieci anni dalla scomparsa di Antonio Ceccarini, noto come
di Andrea Angelini "Tonino" a Sant’Angelo in Vado, "Cecco" a Perugia, "Tigre" nel mondo del calcio: ricorrono nel 2025 i dieci anni dalla morte di Antonio Ceccarini, il terzino del Perugia degli imbattibili, il cui ricordo viene tenuto vivo con un libro in uscita questi giorni. Ceccarini iniziò a giocare giovanissimo nella Vadese. Nel 1968 Silvano Ramaccioni, direttore sportivo umbro, lo vide giocare in un torneo in notturna a Pistrino e lo portò a Città di Castello dove rimase per 4 anni, poi andò in Sicilia ad Acireale, quindi Catania, Avellino e di nuovo Catania e poi il grande balzo a Perugia verso la Serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domenica 7 dicembre, Mosciano Sant’Angelo (TE) ha ospitato la Cerimonia di Premiazione dei Campioni Mototurismo FMI 2025. Un evento per rendere merito a chi ha percorso migliaia di chilometri in moto, in Italia e all’estero, portando con se la voglia di co - facebook.com Vai su Facebook
Castillo de Sant’Angelo, 22:46 #Roma Vai su X
Sant’Angelo in Vado non dimentica Ceccarini - Il mitico giocatore della Vadese, poi arrivato in serie A e in seguito diventato imprenditore, protagonista di un nuovo libro ... Come scrive msn.com