Sant’Angelo in Vado non dimentica Ceccarini

Nel 2025 si ricordano i dieci anni dalla scomparsa di Antonio Ceccarini, noto come

di Andrea Angelini "Tonino" a Sant’Angelo in Vado, "Cecco" a Perugia, "Tigre" nel mondo del calcio: ricorrono nel 2025 i dieci anni dalla morte di Antonio Ceccarini, il terzino del Perugia degli imbattibili, il cui ricordo viene tenuto vivo con un libro in uscita questi giorni. Ceccarini iniziò a giocare giovanissimo nella Vadese. Nel 1968 Silvano Ramaccioni, direttore sportivo umbro, lo vide giocare in un torneo in notturna a Pistrino e lo portò a Città di Castello dove rimase per 4 anni, poi andò in Sicilia ad Acireale, quindi Catania, Avellino e di nuovo Catania e poi il grande balzo a Perugia verso la Serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it