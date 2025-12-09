Santa Lucia a Mesagne la comunità si riunisce tra fede e tradizioni

A Mesagne, la comunità di Santa Maria in Betlem si prepara a celebrare con entusiasmo e devozione i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Lucia, figura molto amata e radicata nelle tradizioni religiose della zona. Un momento di fede e tradizione che coinvolge l'intera comunità, consolidando il legame tra religiosità e usanze popolari.

