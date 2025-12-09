Sanremo Giovani anticipazioni della semifinale | gli 11 concorrenti e dove vederla
Gianluca Gazzoli è pronto a guidare l’ultimo appuntamento di Sanremo Giovani 2025. Martedì 9 dicembre la serata entra nel vivo: gli undici semifinalisti tornano sul palco della Sala A di via Asiago per le sfide che decideranno i sei nomi che voleranno in finale e si giocheranno i due posti per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. “Sanremo Giovani”, come funziona la semifinale. Sotto la guida di Gianluca Gazzoli, la semifinale di Sanremo Giovani si gioca sul filo dell’emozione. Gli undici artisti ancora in gara tornano nella Sala A di via Asiago per un’ultima esibizione che potrebbe cambiare tutto: il brano che portano sul palco è lo stesso che sognano di cantare al Teatro Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it
C’è un punto in cui la musica incontra una scelta di vita: restare o partire. Con “Emigrato”, Welo porta a Sanremo Giovani un racconto che non edulcora nulla: radici, mancanze, territorio, responsabilità. E lo fa da chi ha deciso di rimanere, nonostante tutto. Nel - facebook.com Vai su Facebook
'Mon Amour' è il brano che porta PRINCIPE sul palco di #SanremoGiovani 2025, tra i 24 artisti scelti per questa edizione. Le dichiarazioni Vai su X
