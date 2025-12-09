sanremo giovani 2025 la semifinale in prima serata su rai2

Ultimo appuntamento di Sanremo Giovani, il Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2026. Ultimo appuntamento di Sanremo Giovani, il Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2026, condotto da Gianluca Gazzoli. Martedì 9 dicembre, in seconda serata su Rai2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di via Asiago, nella sfida finale, si conosceranno i 6 artisti che approderanno alla finalissima di Sarà Sanremo, in onda il 14 dicembre su Rai1, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Gli undici artisti in gara, dopo la rinuncia di Soap, saranno suddivisi in quattro duelli e una sfida a tre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

