(Adnkronos) – "Carlo Conti aveva scelto un nostro brano, poi.". I Jalisse hanno presentato la propria candidatura per partecipare al Festival di Sanremo 2026. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha trionfato nel Festival del 1997. Da allora, però, la coppia non è più tornata sul palco dell'Ariston: la 'bocciatura' arrivata poche . L'articolo Sanremo 2026, i Jalisse e il nuovo no: “Carlo Conti aveva scelto un brano, poi.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it