Sanremo 2026 i Jalisse e il nuovo no | Carlo Conti aveva scelto un brano poi…
(Adnkronos) – "Carlo Conti aveva scelto un nostro brano, poi.". I Jalisse hanno presentato la propria candidatura per partecipare al Festival di Sanremo 2026. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha trionfato nel Festival del 1997. Da allora, però, la coppia non è più tornata sul palco dell'Ariston: la 'bocciatura' arrivata poche .
Cosa fanno oggi i Jalisse? Respinti da 28 volte da Sanremo
“Dopo la vittoria di Sanremo? Ho fatto il cameriere in pizzeria, ma è stato bellissimo”. Intervista ai Jalisse
I Jalisse non si arrendono: pronto il brano per Sanremo 2026
i Jalisse festeggiano così il ventinovesimo rifiuto consecutivo di partecipazione a Sanremo. - facebook.com Vai su Facebook
I Jalisse: “29esimo rifiuto a Sanremo 2026? Sui social ci amano!”/ “Nessun messaggio da Carlo Conti” - Carlo Conti, 29esimo ‘no’ per i Jalisse a Sanremo 2026: Alessandra Drusian e Fabio Ricci commentano il rifiuto a La Volta Buona. Secondo ilsussidiario.net
