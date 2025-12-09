Sanno di aver commesso crimini di guerra | parla lo psicoterapeuta che segue i soldati di ritorno da Gaza

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tuly Flint, psicoterapeuta e ex comandante dell’IDF, analizza il vissuto dei soldati di ritorno da Gaza, rivelando come molti siano consapevoli di aver commesso crimini di guerra. In questa intervista esclusiva, svela aspetti nascosti e le conseguenze psicologiche di un conflitto che continua a scuotere l’opinione pubblica e le forze militari israeliane.

L'intervista di Fanpage.it a Tuly Flint, psicoterapeuta specializzato in trauma ed ex comandante di reggimento dell'IDF: rivela quello che l'esercito israeliano nasconde da più di due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

