Sanità UniCamillus assume controllo di Casa di cura Madonna della Fiducia e Poliambulatorio Namu

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - UniCamillus – Università medica internazionale – compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita nel settore sanitario, assumendo la guida della Casa di Cura Madonna della Fiducia e del Poliambulatorio Namur. Le due strutture, realtà storiche della sanità romana, entrano così a far parte dell'ecosistema universitario, portando in dote una lunga tradizione clinica, un forte radicamento territoriale e oltre 200 professionisti sanitari. Con questa operazione UniCamillus rafforza l'obiettivo di costruire un polo sanitario integrato, capace di coniugare formazione, ricerca, alta specializzazione e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

