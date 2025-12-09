Sanità UniCamillus assume controllo di Casa di cura Madonna della Fiducia e Poliambulatorio Namu
Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - UniCamillus – Università medica internazionale – compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita nel settore sanitario, assumendo la guida della Casa di Cura Madonna della Fiducia e del Poliambulatorio Namur. Le due strutture, realtà storiche della sanità romana, entrano così a far parte dell'ecosistema universitario, portando in dote una lunga tradizione clinica, un forte radicamento territoriale e oltre 200 professionisti sanitari. Con questa operazione UniCamillus rafforza l'obiettivo di costruire un polo sanitario integrato, capace di coniugare formazione, ricerca, alta specializzazione e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Terzo anno consecutivo di docenza del Nostro titolare del laboratorio odontotecnico, Irnerio Tribuzzi, all'Università Unicamillus di Roma per la formazione degli studenti del corso di Laurea in Odontoiatria alla modellazione A.F.G. con Alberto Battistelli e Marco - facebook.com Vai su Facebook
