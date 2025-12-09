Sanità siciliana la Regione cambia metodo | Procedure più rigorose per scegliere i nuovi manager
Nel giorno in cui il nome di Giorgio Giulio Santonocito per il vertice del Policlinico di Catania riapre il fronte delle critiche, il governo regionale annuncia la riforma che dovrebbe garantire scelte più trasparenti e selezioni fondate sul merito. Una coincidenza che non passa inosservata, pur. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Una nomina che sblocca un'altra casella nella sanità siciliana
Sicilia, la Regione introduce i concorsi per soli medici “non obiettori” - La Regione Sicilia ha deciso di introdurre l'obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche allo scopo di garantire piena attuazione della legge 194 del ... Si legge su avvenire.it
