Sanità siciliana la Regione cambia metodo | Procedure più rigorose per scegliere i nuovi manager

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno in cui il nome di Giorgio Giulio Santonocito per il vertice del Policlinico di Catania riapre il fronte delle critiche, il governo regionale annuncia la riforma che dovrebbe garantire scelte più trasparenti e selezioni fondate sul merito. Una coincidenza che non passa inosservata, pur.

Sicilia, la Regione introduce i concorsi per soli medici “non obiettori” - La Regione Sicilia ha deciso di introdurre l'obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche allo scopo di garantire piena attuazione della legge 194 del ... Si legge su avvenire.it