Sanità per l' Agenas Torrette al top ma nelle Marche ci sono ospedali che avanzano Ecco quali
Luci e ombre della Sanità nazionale nel dossier dell'Agenas presentato oggi (martedì 9 dicembre) al ministero della Salute. Il Programma nazionale esiti (Pne) 2025 che. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
(? Marco Demarco) Nei dati Agenas, l’agenzia nazionale che monitora la spesa sanitaria delle Regioni, il confronto con altre realtà mostra paradossi, squilibri e differenze che sfiorano l’incredibile - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Sanità, Agenas: sempre più crisi nei #prontosoccorso #27novembre #TV2000 #salute #ospedali @Agenas_Salute Vai su X
Sanità, per l'Agenas Torrette al top ma nelle Marche ci sono ospedali che avanzano. Ecco quali - Luci e ombre della Sanità nazionale nel dossier dell'Agenas presentato oggi (martedì 9 dicembre) al ministero della Salute. corriereadriatico.it scrive
