Sanità doppio successo per il Parmense | Fidenza top Parma promossa
Promozione a pieni voti per la sanità emiliano-romagnola e, in particolare, per il territorio di Parma. L’Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – ha inserito l’ospedale di Fidenza fra le sole 15 strutture italiane che nel 2024 hanno raggiunto un livello “alto” o “molto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il doppio “no” alla riforma sanitaria regionale e al referendum sulla giustizia del prossimo marzo: sono i temi che tracceranno il nuovo corso della segreteria provinciale del Partito democratico, presentata ieri a Imperia - facebook.com Vai su Facebook
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it