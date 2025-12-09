Sanità doppio successo per il Parmense | Fidenza top Parma promossa

Il territorio parmense si distingue nel panorama sanitario emiliano-romagnolo, ottenendo importanti riconoscimenti. Fidenza si posiziona al vertice, mentre Parma ottiene la promozione con il massimo dei voti. Questi risultati evidenziano il progresso e la qualità dei servizi sanitari locali, confermando l’eccellenza della regione nel settore.

Promozione a pieni voti per la sanità emiliano-romagnola e, in particolare, per il territorio di Parma. L'Agenas – l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – ha inserito l'ospedale di Fidenza fra le sole 15 strutture italiane che nel 2024 hanno raggiunto un livello "alto" o "molto.