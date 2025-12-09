Sanità Agenas | rimandati 2 ospedali su 10

Secondo il rapporto di Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari, circa il 20% degli ospedali previsti dal programma 2025 è stato rinviato. L’indagine evidenzia le sfide e le criticità del settore sanitario italiano nel rispettare le tempistiche e gli obiettivi stabiliti.

Capitolo sanità. Rimandati 2 ospedali su 10. È l’esito del programma 2025 di Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari. Da sottoporre a revisione 197 strutture. La situazione peggiore al Sud. Campania maglia nera. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

