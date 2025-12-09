Sanità 15 gli ospedali di alto livello

Sono 15 le strutture ospedaliere italiane che hanno raggiunto nel 2024 livello alto o molto alto su almeno 6 delle aree cliniche valutate da Agenas, Agenzia nazionale della Sanità. Si concentrano soprattutto in Lombardia (con 5 strutture di livello altomolto valutate su 6 o 7 aree), Veneto (3 strutture su 6 e 7 aree), EmiliaRomagna (2 strutture su 6 e 7 aree). Le eccellenze a Savigliano (Cuneo) e Mestre (Venezia), il massimo in tutte le aree valutate.Restano diseguaglianze territoriali, anche se il Sud migliora. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

