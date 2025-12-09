Il secondo appuntamento con il Sandokan di Can Yaman non tradisce le attese di chi si aspettava ancora più azione, ancora più avventure piratesche, in quella che ormai non è più solo una caccia all'oro del Borneo A una settimana dal suo esordio fortunatissimo, Sandokan torna in TV con la seconda puntata e con una conferma, data anche dagli ascolti: questa nuova versione della Tigre della Malesia ha conquistato il pubblico. Nonostante il calo fisiologico (dal 33% della prima puntata al 27,6% di media della seconda), i dati Auditel dicono chiaramente che, fino a qui, Rai 1 chiuderà il 2025 con la sua serie più vista (e anche quella più pubblicizzata, segno che, quando su un prodotto si investe in maniera mirata, quegli investimenti ripagano). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sandokan, recensione della seconda puntata: l'avventura comincia dalla scoperta del proprio passato