Sandokan recensione della seconda puntata | l' avventura comincia dalla scoperta del proprio passato

Il secondo appuntamento con il Sandokan di Can Yaman non tradisce le attese di chi si aspettava ancora più azione, ancora più avventure piratesche, in quella che ormai non è più solo una caccia all'oro del Borneo A una settimana dal suo esordio fortunatissimo, Sandokan torna in TV con la seconda puntata e con una conferma, data anche dagli ascolti: questa nuova versione della Tigre della Malesia ha conquistato il pubblico. Nonostante il calo fisiologico (dal 33% della prima puntata al 27,6% di media della seconda), i dati Auditel dicono chiaramente che, fino a qui, Rai 1 chiuderà il 2025 con la sua serie più vista (e anche quella più pubblicizzata, segno che, quando su un prodotto si investe in maniera mirata, quegli investimenti ripagano). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Sandokan 2025 recensione fiction: il miglior Can Yaman, unico erede che si avvicina al mitico Kabir Bedi
Sandokan: recensione dei primi due episodi della serie – #RoFF20
EDICOLA NEWS: LE RECENSIONI nr. 444 in collaborazione con Edicola Birra Fumetteria album: Sandokan (Diramix) #figurineforever #instickerswetrust #figucon #Sandokan #diramix La nuova recensione sul nostro sito - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Sandokan vince su ogni pregiudizio. Non un'imitazione del precedente, ma una rivisitazione accurata del capolavoro con Kabir Bedi. Can Yaman protagonista fenomenale, Alessandro Preziosi si conferma al top La recensione piperspettacoloitaliano.i Vai su X
