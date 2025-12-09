Sandokan colpo di scena devastante nella terza puntata | tutte le anticipazioni
News tv. – Il viaggio nella Malesia immaginata da Salgari continua. Lunedì 15 dicembre, in prima serata su Rai1, torna l’appuntamento con Sandokan, la serie-evento che ha riportato in tv uno degli eroi più amati di sempre. Un progetto enorme, non solo italiano: la nuova produzione, girata tra Lazio, Toscana e Calabria, sarà distribuita anche in Spagna e nel resto del mondo. L’obiettivo è ambizioso: ricreare l’epicità della storica serie Rai di cinquant’anni fa, restituendo allo spettatore ambientazioni ottocentesche, tensioni coloniali e un protagonista che unisce leggenda e fragilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
Colpo di scena alla Pennicanza! Durante la videochiamata di oggi, Can Yaman ha lanciato una proposta bomba al nostro Fiorello: “Rosario, dobbiamo fare un film insieme… tu sarai il papà di Sandokan!” Fiorello è rimasto un attimo senza parole (ev - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Sandokan prossima puntata, 15 dicembre 2025/ Tornano i mostri dal passato - Anticipazioni Sandokan prossima puntata: cosa accadrà il 15 dicembre su Rai1. Da ilsussidiario.net