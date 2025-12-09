Sanda Necole va pe mare

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre, Sanda Necole invita a un'esperienza unica dedicata al Santo venuto da Oriente. Dalle 10.00 alle 13.00, si navigherà lungo la costa barese, attraversando l'ansa di Marisabella e il lungomare monumentale, fino a fermarsi di fronte alla Basilica di San Nicola, per ascoltare storie e tradizioni legate a questa figura venerata.

