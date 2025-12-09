Sanda Necole va pe mare
Il 13 dicembre, Sanda Necole invita a un'esperienza unica dedicata al Santo venuto da Oriente. Dalle 10.00 alle 13.00, si navigherà lungo la costa barese, attraversando l'ansa di Marisabella e il lungomare monumentale, fino a fermarsi di fronte alla Basilica di San Nicola, per ascoltare storie e tradizioni legate a questa figura venerata.
SANTI DI CASA NOSTRA... IN LINGUA BARESE § SANDA NECOLE: FÈSTA GRANNE DE LE BARISE § 6 DICEMBRE 2023 Agùrie a ttutte le Coline, Necole, Colètte, Cole, Colettudde, Necoline” e “Niche” (Nico, vezzeggiativo moderno). E a le fèmmene: “Nec - facebook.com Vai su Facebook
«Sanda Necole va pe mare»: l'omaggio sul web dell'associazione barese Bandita - brasiliana ha voluto dedicare un 'Videomaggio' a San Nicola "Sanda Necole va pe mare": è questo il brano popolare ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
