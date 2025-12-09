San Raffaele farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte Regione Lombardia | Indagine dell’Ats

Un’indagine dell’Ats, richiesta dalla Regione Lombardia, è in corso all’ospedale San Raffaele di Milano, coinvolgendo presunti errori nelle dosi e nei farmaci somministrati. L’intervento segue i gravi disservizi verificatisi nel padiglione “Iceberg” tra il 5 e il 7 dicembre, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle cure.

Un’indagine dell’Ats su richiesta della Regione Lombardia. E’ scattata, riferisce il Corriere della Sera, sull’ospedale San Raffaele di Milano – che fa parte del Gruppo San Donato ed è un istituto privato che opera in convenzione con il Servizio sanitario regionale – dopo i gravi disservizi che avrebbero interessato il terzo piano del padiglione “Iceberg” tra la notte del 5 e il 6 e domenica 7 dicembre. Sotto esame sono finite le modalità con cui è stata gestita l’assistenza infermieristica in reparti ad altissima complessità, come la Medicina ad alta intensità, la Medicina di cure intensive e l’Admission room, affidata a una cooperativa esterna accusata di essere priva delle competenze necessarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - San Raffaele, farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte. Regione Lombardia: “Indagine dell’Ats”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si avvisa la gentile clientela che LUNEDI' 1 e Martedi' 2 DICEMBRE La Farmacia San Raffaele sarà aperta per turno. Si effettuerà servizio a battenti aperti con orario 9:00-19:30, mentre dopo le 19:30 si effettuerà servizio a battenti chiusi per emergenze - facebook.com Vai su Facebook

Caos al San Raffaele, farmaci errati e dosi decuplicate: scatta l'indagine Ats. La Regione: «Ora chiarezza» - All'ospedale San Raffaele di Milano i problemi tra il 5 e il 7 dicembre, a causa degli errori compiuti da infermieri di una coop esterna, sotto la lente della Regione. Da msn.com