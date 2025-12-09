San Raffaele dopo il caos si dimette l’amministratore unico Galli | annunciata indagine dell’Ats

Sulla vicenda farà luce l'indagine dell'Ats che, come spiegato da Bertolaso, avrà il compito di "ricostruire con precisione quanto avvenuto e verificare eventuali criticità organizzative o procedurali". Al termine di questa istruttoria saranno quindi assunte tutte le misure ritenute opportune per garantire che situazioni simili non si verifichino in futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

