San Raffaele dopo il caos si dimette l’amministratore unico Galli | annunciata indagine dell’Ats
Sulla vicenda farà luce l'indagine dell'Ats che, come spiegato da Bertolaso, avrà il compito di "ricostruire con precisione quanto avvenuto e verificare eventuali criticità organizzative o procedurali". Al termine di questa istruttoria saranno quindi assunte tutte le misure ritenute opportune per garantire che situazioni simili non si verifichino in futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La morte di Raffaele Marianella dopo l’assalto al pullman. Il pm: “È omicidio volontario”
Caos al San Raffaele, lascia l'amministratore Francesco Galli: dimissioni dopo i «gravi errori» della coop nelle aree cure intensive
Ospedale San Raffaele, dopo il Cda urgente si dimette l'amministratore: Francesco Galli via per il caos nei reparti delle cure intensive
Corriere della Sera. . Francesco Galli, amministratore unico dell’ospedale San Raffaele, si è dimesso. Il manager ha rassegnato le sue dimissioni la sera dell’8 dicembre: era finito al centro della bufera dopo che tre reparti dell’ospedale erano andati in emerge - facebook.com Vai su Facebook
Si è dimesso l’amministratore unico dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo alcuni problemi coi servizi infermieristici appaltati a un’azienda esterna Vai su X
San Raffaele, dopo caos all’ospedale si dimette l’amministratore Galli. Cosa è successo - Leggi su Sky TG24 l'articolo San Raffaele, dopo caos all’ospedale si dimette l’amministratore Galli. Da tg24.sky.it
