San Raffaele di Milano | caos e cambio al vertice

Tv2000.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale San Raffaele di Milano attraversa un momento di crisi, con l’addio dell’amministratore delegato e disordini nelle unità di terapia intensiva. La decisione di esternalizzare i servizi infermieristici ha scatenato proteste e preoccupazioni sulla gestione, contribuendo a un clima di caos e incertezza al vertice della struttura sanitaria.

La vicenda dell’ospedale San Raffaele di Milano. Si è dimesso l’amministratore delegato dopo il caos dei giorni scorsi nei reparti di cure intensive, andati in tilt in seguito alla scelta di appaltare i servizi infermieristici a una cooperativa esterna. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

san raffaele di milano caos e cambio al vertice

© Tv2000.it - San Raffaele di Milano: caos e cambio al vertice

Heart Valve Center del San Raffaele di Milano, 5 anni di innovazione

Medicina nucleare al San Raffaele Milano, diagnosi e terapie innovative

Al San Raffaele di Milano l'eccellenza della Chirurgia Protesica

san raffaele milano caosSan Raffaele, notte di caos in terapia intensiva. La mail del medico: "Dosi decuplicate e terapie scadute" - Infermieri di una cooperativa mandati allo sbaraglio. Segnala affaritaliani.it