San Raffaele di Milano | caos e cambio al vertice

L’ospedale San Raffaele di Milano attraversa un momento di crisi, con l’addio dell’amministratore delegato e disordini nelle unità di terapia intensiva. La decisione di esternalizzare i servizi infermieristici ha scatenato proteste e preoccupazioni sulla gestione, contribuendo a un clima di caos e incertezza al vertice della struttura sanitaria.

La vicenda dell’ospedale San Raffaele di Milano. Si è dimesso l’amministratore delegato dopo il caos dei giorni scorsi nei reparti di cure intensive, andati in tilt in seguito alla scelta di appaltare i servizi infermieristici a una cooperativa esterna. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - San Raffaele di Milano: caos e cambio al vertice

Heart Valve Center del San Raffaele di Milano, 5 anni di innovazione

Medicina nucleare al San Raffaele Milano, diagnosi e terapie innovative

Al San Raffaele di Milano l'eccellenza della Chirurgia Protesica

È Marco Centenari il nuovo amministratore unico dell'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano Il 57enne, già Ceo del Gruppo San Donato, ha ricevuto l'incarico nella giornata di ieri dopo che Francesco Galli ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni. Co - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, si dimette amministratore unico del San Raffaele Francesco Galli Vai su X

San Raffaele, notte di caos in terapia intensiva. La mail del medico: "Dosi decuplicate e terapie scadute" - Infermieri di una cooperativa mandati allo sbaraglio. Segnala affaritaliani.it