San Raffaele arrivano gli ispettori Caos fughe ed errori | Situazione estremamente pericolosa

Gli ispettori sono stati inviati al San Raffaele per valutare una situazione critica caratterizzata da caos, errori e fughe di personale. Tra le criticità emergono episodi di negligenza, confusione e gravi mancanze nel personale sanitario, evidenziando un contesto estremamente pericoloso per i pazienti e la sicurezza dell'ospedale.

Milano, 10 dicembre 2025 – Un infermiere non sapeva dove fossero i farmaci, un'altra nemmeno li conosceva perché "non comprende bene l'italiano", ma neanche che cosa sia l'amiodarone, nome internazionale di un potente principio attivo contro le aritmie, e infatti decuplica la dose; poi sparisce alle 5 del mattino. Terapie che non si sa se siano state somministrate, carrelli disordinati, infermieri che non sanno chiamare un medico in urgenza e non hanno le credenziali per vedere gli esami, neanche un Oss ha idea di dove si trovi l'emoteca (la banca degli emoderivati). San Raffaele, cosa sta succedendo all'ospedale modello? Il caos con gli infermieri esterni, il reparto in tilt e le dimissioni lampo del super-manager È il racconto restituito dal carteggio tra i medici del San Raffaele che la rappresentanza sindacale (Rsu) dell'ospedale ha inviato il 7 dicembre con una Pec alla Questura di Milano.