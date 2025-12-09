San Giuseppe Jato accende il Natale | la Nativity in vetro di Murano di Pippo Madè illumina la Via dei Presepi

Il Natale 2025 a San Giuseppe Jato prende vita con l’accensione ufficiale della mostra “Nativity – Sculture in vetro di Murano” di Pippo Madè, inaugurata domenica 7 dicembre nella Chiesa del SS. Una celebrazione che illumina la Via dei Presepi e arricchisce le festività locali.

Il Natale 2025 a San Giuseppe Jato si è acceso ufficialmente domenica 7 dicembre, con l’inaugurazione della mostra “Nativity – Sculture in vetro di Murano” del maestro Pippo Madè nella Chiesa del SS. Redentore e San Nicolò di Bari. L’esposizione, allestita nella Cappella dell’Immacolata, sarà visitabile fino al 18 gennaio 2026 e rappresenta il cuore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com